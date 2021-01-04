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Sen Çal Kapımı dizisi yıldızları Hande Erçel Kerem Bürsin kendini odaya kapadı

Kerem Bürsin ve Hande Erçel geçtiğimiz gün Instagram'da canlı yayın açtı. Samimi halleri dikkatlerden kaçmazken ikilinin sık sık imalarda bulunması hayranlarının kafasını karıştırdı.

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve Serkan'ı Kerem Bürsin, Instagram'da canlı yayın yaptı. Oldukça samimi tavırlar sergileyen ikili hayranlarını mest etti. Hande Erçel, 'Sürekli ekibe yanaşmaya çalışıyorsun. Böyle bir insan olduğunu bilseydim' diyerek imada bulundu. Bürsin, 'Bilseydin benimle çalışmaz mıydın?' sorusunu sorarken Erçel, 'Patates bile değişebiliyor' yanıtını verdi.

Kerem Bürsin, 'Arkadaşlar bakın, ne zaman bir sıkıntı olunca sette biz kendimizi bu odaya kapatıyoruz ve burada çözüyoruz' dedi. Hande Erçel de 'Sıkıntı mı var?' diye sordu. Kerem Bürsin, sette Hande Erçel’in taklidini de yaptıklarını söyledi. Erçel, 'Çok kötüsün gerçekten, o kadar kötüsün ki' derken, Bürsin ise sette yaşanan bir anı paylaştı.

Bürsin, 'Daha yeni bir sahne çekiyoruz. Bazen kendini o kadar kaptırıyor ki oyunda bayağı hepimiz şok oluyoruz' diyerek ortamı yumuşattı.

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