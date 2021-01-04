Çin'de korona paniği büyüdü! Yine insanların üzerine kapılar kilitleniyor kaynak yapılıyor

Koronavirüs belasının tüm dünyaya yaılmasına neden olan Çin'de vakalar bitmek üzere iken yeniden hortladı. İlk salgın döneminde koronalı aileleri eve kapatıp kapılarını kayna makinasıyla kaynatan Çin, şimdi de aynı yönteme başvurmaya başladı. Filyasyon ekiperi korona testi pozitif çıkan aileleri evlerine kapatıp üzerinlerinden kapılarına kilit vuruyor.