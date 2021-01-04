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DÜNYA

Çin'de korona paniği büyüdü! Yine insanların üzerine kapılar kilitleniyor kaynak yapılıyor

ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Vaka sayılarının yeniden artış gösterdiği Çin, testi pozitif çıkan aileleri eve kapatıp üzerlerine kilit vuruyor.

Koronavirüs belasının tüm dünyaya yaılmasına neden olan Çin'de vakalar bitmek üzere iken yeniden hortladı. İlk salgın döneminde koronalı aileleri eve kapatıp kapılarını kayna makinasıyla kaynatan Çin, şimdi de aynı yönteme başvurmaya başladı. Filyasyon ekiperi korona testi pozitif çıkan aileleri evlerine kapatıp üzerinlerinden kapılarına kilit vuruyor.

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