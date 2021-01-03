İstanbul Sarıyer'de kadın elbisesiyle cip çalan şüpheli kamerada

İSTANBUL Sarıyer Ayazağa'da yeni yılın ilk saatlerinde denetim yapan polis ekipleri, lüks bir cipi durdurdu. Direksiyondaki kişinin kadın elbisesi giymiş bir erkek olduğunu gören polis, şüphelenerek sürücüyü araçtan indirdi. Polisin yaptığı detaylı incelemenin ardından lüks cipin Maslak'taki lüks bir siteden yeni çalındığı ortaya çıktı.

Polis tarafından gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu Süleyman T.'nin kadın elbisesini tanınmamak için giydiğini söylediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Süleyman T. (24), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadın elbisesiyle iş yerinde dolaşmış

Süleyman T.'nin cipi çaldığı iş yerine kadın elbisesiyle girmesi ve içeride dolaşması güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde; T.'nin merdivenlerden üst kata çıkarken tekrar aşağıya inmesi ve çaldığı cipin etrafında dolaştığı görülüyor.