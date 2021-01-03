BIST 1.477
DOLAR 7,43
EURO 9,07
ALTIN 452,98
BEŞİKTAŞ

Rıdvan Dilmen'den ağır sözler: Beşiktaş'ın aleyhine vermezler

Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumlayan NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Cüneyt Çakır sanane ya! Maç bitmek üzere, sanane kardeşim! Penaltı olur da... Sanane olsun! Art niyetli hakem triosu vardı" ifadelerini kullandı.

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı.

Dilmen, "Beşiktaş, Kayserispor'dan çok daha iyi bir takım. Kayserispor, kazanacak bir şey yapmadı. Ancak mücadele ettiler. Koskoca bir şehir. Cüneyt Çakır, sanane ya! Maç bitmek üzere. Penaltı olur da... Sanane olsun.

"İki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler"

"Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın aleyhine de hata yaptı. Kvrzic, Josef'in ayağına bastı. Sarı kart verdi. Cüneyt Çakır çağırması lazımdı. Kırmızı kart görmesi lazımdı. Oyuncu, direkt basmaya gidiyor. Cüneyt Çakır da biliyor kırmızı kart olduğunu. Niye çağırmıyorsun? Niye çağırıyorsun? Son dakikada top öbür tarafa gitmiş. Çünkü iyi niyetli değilsiniz. Bu iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler." 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Sarıyer'de kadın elbisesiyle cip çalan şüpheli kamerada
İstanbul Küçükçekmece'de veteriner hekime yumruk kamerada
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür
Uzaktan eğitimdeki çevrimiçi sınavlarda kopya taktiği ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi belli oldu! Kaos'ta Myanmar'dan hikayeler de var
Kaşarlı patates topları nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!
Balık haftalık burç yorumları 4-10 Ocak sağlığınıza dikkat!
Hasar gördü kana bulandı! İstanbul'da THY'nin kargo uçağı acil iniş yaptı
Kova haftalık burç yorumları 4-10 Ocak ikili ilişkilerde yorulabilirsiniz!
Oğlak haftalık burç yorumları 4-10 Ocak o güne dikkat!