Rıdvan Dilmen'den ağır sözler: Beşiktaş'ın aleyhine vermezler

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı.

Dilmen, "Beşiktaş, Kayserispor'dan çok daha iyi bir takım. Kayserispor, kazanacak bir şey yapmadı. Ancak mücadele ettiler. Koskoca bir şehir. Cüneyt Çakır, sanane ya! Maç bitmek üzere. Penaltı olur da... Sanane olsun.

"İki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler"

"Cüneyt Çakır, Beşiktaş'ın aleyhine de hata yaptı. Kvrzic, Josef'in ayağına bastı. Sarı kart verdi. Cüneyt Çakır çağırması lazımdı. Kırmızı kart görmesi lazımdı. Oyuncu, direkt basmaya gidiyor. Cüneyt Çakır da biliyor kırmızı kart olduğunu. Niye çağırmıyorsun? Niye çağırıyorsun? Son dakikada top öbür tarafa gitmiş. Çünkü iyi niyetli değilsiniz. Bu iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler."