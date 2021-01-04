Hercai 54. bölüm fragmanı
Hercai dizisi 54. yeni bölümüyle 10 Ocak 2021 Pazar akşamı ATV'de olacak. Hercai'nin bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Hercai 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Hercai'nin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 10 Ocak 2021 Pazar akşamı ATV'de...
Yapımcılığını, Mia Yapım - Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.