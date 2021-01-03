Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a hodri meydan

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı televizyon programında, mevcut Başkan Mansur Yavaş'ı bütün belgelerde televizyon ekranlarında tartışmaya çağırdı.

Melih Gökçek, şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Sen beni nasıl suçlarsın ya? Sen, öyle zannediyorum, Melih Gökçek'i Mansur Yavaş zannediyorsun. Kömür ihalesindeki tavrın gibi bir tavır içerisinde olduğun için, maskede 4 milyonluk işi 17 milyon liraya yaptırdığın için kendine benzetiyorsun. Bütün belgeler sende. Yiğitliğin 'Y''si varsa, cesaretin 'C'si varsa çıkalım tartışalım televizyonda. Sen de koy belgelerini, ben de koyayım. Ben mi hırsızım, sen mi hırsızsın? Doğrudan doğruya kalksın kamuoyu karar versin. Var mısın Mansur Yavaş? Kim kaçıyorsa suçlu odur."