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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan açıklama: Burası Patagonya değil

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran, kendileri adına önemli bir maç kazandıklarını ve lider olduklarını söyledi. Dalgakıran, maçı takip ettikleri locanın basıldığını ve davacı olacaklarını belirtti

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Kayserispor maçının ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Dalgakıran, kendileri adına önemli bir maç kazandıklarını ve lider olduklarını söyledi. Dalgakıran, maçı takip ettikleri locanın basıldığını ve davacı olacaklarını belirtti

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, "Bugün de zor bir maç oldu ama bizim için önemli bir maçtı. 81 hafta sonra liderliğe yükseldik. Mutluyuz, inşallah başarılarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Burası Patagonya değil"

Dalgakıran, son olarak, "Burada çok vahim bir olay yaşadık. Localarımız, yöneticilerimizin locası, milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı ve iki arkadaşımız yumruklandı. Bu çok acı bir şey. Burası Patagonya değil. Biz derhal davacı oluyoruz. Kamera kayıtlarını istedik, gerekli takibi yapacağız. Başkanımız da Fair-Play'den bahsediyor, biz de hep bu yönde hareket ediyoruz. Bu efendiliğin sıkıntılarını çeksek de böyle devam etmeye kararlıyız. Ancak bu tür saldırılarda bulunanlar, mutlak cezalandırılmalı. Kayserisporlu yöneticilere de çok teşekkür ediyoruz. Bizi gayet iyi ağırladılar. Konunun onlarla hiç ilgisi yok" şeklinde konuştu.

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