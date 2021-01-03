Akrep haftalık burç yorumları 4-10 Ocak gergin bir hafta sizleri bekliyor!

Uygur Gür, 4-10 Ocak burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Akrep burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Hande Kazanova, Akrep burçları için perşembe gününe dikkat diyor. Zira perşembe günü Akrep burçları ikili ilişkilerde gergin ve sinirli olacak. İşte bu hafta Akrep burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

Yükselen Akrepler pazartesi ve salı öğlene kadar ay Başak burcunda olacak demek ki sosyal çevre ilişkileri ve kariyerle ilgili konular ön planda. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcunda olacak buda demek oluyor ki içe dönüyorsunuz, duygularınızı ifade etmek istemiyorsunuz, aşk konusunda platoniksiniz yani kendini kapatma hali son derece dikkat çekiyor. Perşembe öğlene kadar ay Akrep burcunda hala duygusalsınız ama duygularınızı açıyorsunuz, dış görüntünüzde de bir değişiklik yapmak isteyebilirsiniz sevgili yükselen Akrepler. 7 Ocak itibari ile Uranüs'ün Boğa burcuna geçişi sizi gergin yapabilir, ikili ilişkiler sizi yoracak gibi duruyor.