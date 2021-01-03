'Çakma Müslüm Baba' fena yakalandı! Halk TV'ye başka A Haber'e bambaşka konuştu

Müslüm Gürses’e benzerliğiyle zaman zaman kamuoyunun gündemine gelen balıkçı Mehmet Benli'nin baltayı fena taşa vurduğu video 2 yıl sonra tekrar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Üzerinde aynı gömlekle, kısa aralıklarla Halk TV ve a Haber'e birbirinden 180 derece zıt açıklamalar yaptı.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in yanında Halk TV mikrofonlarına "Valla şu anda hiç iş yoktur. Durum iyiye gitmiyor, Müslüm baba öyle diyor" dedi. Hemen ardından da a Haber mikrofonuna, "Türkiyemiz çok güzel, fırsatçılara Allah fırsat vermesin. Kim diyor ki ekonomik kriz var. Hayır, olamaz!" dedi.

Benli kendini nasıl savunmuştu?

İki farklı televizyon kanalına birer gün arayla farklı demeç vermesinin ise yanlış yorumlandığını söyleyen Benli, “Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalı geldi. İşlerimizi sordu. O gün tezgâhlara balık sıkıntısı vardı. Bende işlerin çok kötü olduğunu söyledim. Ertesi gün ise balık geldi. Tezgâhlar doldu. Bir başka televizyon kanalı geldi. Onlara ise işler açıldığından dolayı işlerin iyi gittiğini söyledim. Ama insanlar beni yanlış anladı” dedi.