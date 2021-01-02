Somer Şef'ten Türk mutfağı ile ilgili tartışma yaratacak sözler

YouTube'dan yayın yapan NeyseNe kanalının Loş Sohbet programına katılan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu (Somer Şef), Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı söylemlerine tepki gösterdi.

Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.

Dünya mutfağı ve Türk mutfağı ayrımının sadece Türkiye'de olduğunu söyleyen Somer Şef, "Türk mutfağı dünyada ilk 10'a giremez. Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil" ifadelerini kullandı.