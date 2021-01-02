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MEDYA

Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı

Mucize Doktor dizisi 44. yeni bölümüyle 7 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 7 Ocak 2021 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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