Aslan haftalık burç yorumları 4-10 Ocak yeni kararlar alacaksınız!

Aslan burçları için 4-10 Ocak haftası finansal konuların gündeminde olduğu bir hafta olacak ayrıca zihninizin de yoğun olduğu bir hafta olacak. 4-10 Ocak Aslan haftalık burç yorumlarının detaylarını Uygur Gür siz internethaber.com okurları için anlattı. İşte 4-10 Ocak haftası Aslan burç yorumları...Yükselen Aslanlar pazartesi ve salı sabaha kadar ay Başak burcunda olacak buda demek oluyor ki maddi konular, finansal konular hep ön planda. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcunda olacak kararlar, planlar zihniniz çok yoğun sürekli bir şeylere karar vermeye çalışıyorsunuz.

Bazılarınızın eğitim gündemleri olabilir, bir sözleşme imzalık bir gündem olabilir bunlar son derece dikkat çekecektir. Perşembe öğlen ve hafta sonu artık ay Akrep burcunda olacak aile, ev konuları ön plana çıkacak biraz evde vakit geçirmek size iyi gelebilir hafta sonu. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcunda demek ki mücadeleniz kariyeriniz ve ikili ilişkileriniz son derece dikkat çekecek.