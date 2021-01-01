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Yengeç haftalık burç yorumları 4-10 Ocak perşembe gününe dikkat!

4-10 Ocak haftası Yengeç burcunu neler bekliyor? İşte Uygur Gür'ün haftalık burç yorumları...

4-10 Ocak haftası Yengeç burcunu neler bekliyor, dikkat edilmesi gereken günler hangileri? Astrolog Uygur Gür, 4-10 Ocak Yengeç haftalık burç yorumlarında 7 Ocak tarihine dikkat dedi. İşte 4-10 Ocak Yengeç burcu haftalık yorumları... Yükselen Yengeçler bu hafta pazartesi hatta salı sabahına kadar ay Başak burcunda olacak demek ki haftaya yoğun bir zihinle başlıyorsunuz kararlar, planlar, iletişim özellikle de kardeşler yakın akrabalar olan bir takım gündemler ön plana çıkıyor. Bazılarınızın kafasında eğitim planları olabilir, ticaretle uğraşıyorsanız ticari gündemler de olabilir. Pazartesi günü kardeşlik, yakın akrabalık ilişkileri biraz sizi üzebilir lütfen bu süreci dikkatli yönetin.

Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcunda demek ki biraz evinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz salı sabahı duygusal olarak çok hassas olacaksınız. Perşembe öğleden sonra ve artık bütün hafta sonu ay Akrep burcunda yani sosyalleşebilirsiniz, aşk hayatınız varsa aşkınızla görüşebilirsiniz, çocuklarınız varsa onlarla vakit geçirebilirsiniz. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak ve Uranüs'le temasta olacak demek ki bu hafta itibari ile mücadeleniz kariyer için zaman zaman bazı gerilimleriniz de olabilir sakin olun lütfen.

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