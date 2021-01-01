Boğa haftalık burç yorumları 4-10 Ocak ikili ilişkiler ön planda!

Uygur Gür, 4-10 Ocak Boğa burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Boğa burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Hande Kazanova, Boğa burçları için 7 Ocak'a dikkat diyor. 7 Ocak'ta Boğa burçları ikili ilişkilerde gerilimler bekliyor olabilir. İşte bu hafta Boğa burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları... Yükselen Boğalar pazartesi ve salı sabahı ay Başak burcunda demek ki gündeminiz aşk hayatınızda, sosyal çevre ilişkilerinde. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar ay Terazi burcunda demek ki haftanın ortalarında iş konuları oldukça dikkat çekecek eğer çalışmıyorsanız da günlük rutinleriniz yoğun bir takım işleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz.

Perşembe öğleden sonra ay Akrep burcuna geçecek demek ki ikili ilişkilerin ön plana çıktığı aşk hayatına daha çok odaklandığınız bir dönem olacak sizin için. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna geçecek demek ki enerjiksiniz, mücadele gücünüz, isteklerinizin peşinden gidişiniz, öz güveniniz son derece dikkat çekiyor fakat ani gerilimler de yaşayabilirsiniz ikili ilişkilerde fevri çıkışlarınız olabilir. Sağlığınızda hassasiyetler olabilir buna da dikkat etmelisiniz yükselen Boğalar.