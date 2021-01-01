Mehmet Ali Erbil yeni yıla hemşireleriyle birlikte girdi o anları paylaştı
Mehmet Ali Erbil, 2021 yılını evinde hemşireleri ve köpeğiyle birlikte karşıladı. Erbil, 'Ateşle Oynama' şarkısıyla şömine karşısındaki hallerini sosyal medyadan paylaştı.
Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 2 yıldır sıkıntılı günler geçiren Mehmet Ali Erbil, yeni yıla evinde şömine başında girdi. Mehmet Ali Erbil, şömine başında ateşi izleyip Ateşle Oynama şarkısına eliyle dertli bir şekilde eşlik ederken video paylaştı.
Bir de fotoğraf yayınlayan ünlü şovmen, "Yeni yıla hemşirelerimle gidim. Mutlu yıllar" yazdı.