Evde çorum mantısı nasıl yapılır?

Özel günlerinizi renklendirmek veya yeni lezzetler keşfetmek için hamur işi tarifleri sizler için vazgeçilmez olacak. Göçebe Türkler tarafından Anadolu'ya getirilen klasik mantı, Kayseri ile özdeşleştirilmiştir. Temel malzemeleri kıyma ve hamur olan bu yemek, tatar böreği olarak da bilinir. Kırgız ve Kazak mutfağında farklı tekniklerle hazırlanan mantı, vücuda gerekli olan enerjiyi verir. Protein değeri yüksek olduğu için, sporculara tavsiye edilen besin kaynaklarından biridir. Bir diğer enfes mantı da Çorum mantısıdır biz sizler için bu gün Çorum mantısı hazırladık. İşte sizler için Çorum mantısı tarifi...

Malzemeler;

250 gr boş kuru mantı, 250 gr kıyma, 3-4 kaşık sıvıyağ, 1 adet orta boy soğan, 3-4 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı kuru nane, tuz, karabiber, yeteri kadar su, üzerine sarımsaklı yoğurt.