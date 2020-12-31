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Yılmaz Vural 'insanlıktan çıkmıştım' deyip anlattı: 108,5 kiloydum şimdi...

İhlas Haber Ajansı

Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural, Covid-19 tedavisinde yaşadığı süreci anlattı. Vural, "Ne mutlu ki bu kadar sevenim varmış" dedi.

Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra tedavisine yoğun bakımda devam edilen ve zor bir süreci atlatan Teknik Direktör Yılmaz Vural, yaşadıklarını sosyal medya kanalında anlattı. Hastalığın ilk belirlenmesinden itibaren tedavi sırasında olanlara dek her ayrıntıyı aktaran Vural, hastalığın ne kadar ciddi olduğunu ve önlemlerin çok ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekmek için bu videoyu paylaştığını söyledi. Yaşadıklarını anlatırken zaman zaman gözleri dolan deneyimli çalıştırıcı, "Ne mutlu ki bu kadar çok sevenim varmış. Hastalığım süresinde çok kişi aradı, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. 108.5 kiloydum, şimdi 93 kiloyum. İnsanlıktan çıkmıştım" ifadelerini kullandı.

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