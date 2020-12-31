CHP'li Fikri Sağlar'dan ortalığı karıştıran 'başörtülü hakim' çıkışı! 'Adaletinden kuşkum var'

Eski Devlet ve Kültür Bakanı Fikri Sağlar Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu ve ortalığı ayağa kaldıran skandal sözler sarfetti. Programda 28 Şubat olayları tartışılırken, Sağlar'ın kullandığı ifadeler tepki çekti.

Konuşmasını başörtüsüne getiren Sağlar, "Kendimden söylemek istiyorum. Ben yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi" dedi.

AK Parti: Tam bir bölücülük örneğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın "türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum" ifadesi tam bir bölücülük örneğidir! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir." dedi.

Barbar ve müptedi bir zihniyet ürünü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir" dedi.

Abdulhamit Gül: Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; ''Herkes bu ülkenin eşit ve birinci sınıf vatandaşıdır. Ayrımcı siyaset, ötekileştirici dil, kılık kıyafet faşizmi tarihin köhnemiş fikirler mezarlığına gömülmüştür. İnsanlık için koronadan tehlikeli bu fikri hortlatmak isteyen zihniyet asla amacına ulaşamayacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Maskeniz düştü gerçekler ortaya saçıldı

"Maskeniz düştü. Gelecekle ilgili gerçek düşünceleriniz ortaya saçıldı." diyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "Allah'ın inayetiyle bu aziz millet 'Vatan, Millet, Din, Devlet' düşmanlarına bir daha fırsat vermeyecek" dedi.

Numan Kurtulmuş: Hezeyandır, bölücülüktür

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarına tepki göstererek, "Türkiye'yi yeniden 28 Şubat günlerinde olduğu gibi karanlığa gömmek isteyenlerin kirli zihin dünyası deşifre oldu. Bu toprakların en büyük gücü demokrasi ve özgürlüklerdir. Hiç bir güç bunun önüne geçemez. CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon kanalında sarf etmiş olduğu sözler hezeyandır, bölücülüktür. Başörtüsüne dil uzatmak, aklınca türban diyerek bir forma büründüğünü iddia etmek safsatadır. İnsan hakları ve inanç özgürlüğü karşıtı yasakçı zihniyeti inatla devam ettiren Sağlar’ın dini inançları gereği başlarını örten kadınlar için söylediği sözleri asla kabul etmiyoruz. Hadsiz bir şekilde tanımlamaya çalıştığı başörtüsü, Müslüman kadınlar için özgürlüğün simgesidir. Aziz milletimiz hak ve özgürlüklerinin sahibidir. Bir daha asla kimilerinin hayal dünyasında yer alan 28 Şubat despotluğuna izin vermeyecektir. Yargıçlarımız, hukuki usul ve normatif düzlemde ne gerekiyorsa onu uygulamakla mükelleftir ve yargıçların görevlendirilmesinde kanuni ölçütler dışında herhangi bir ırkçı dışlamaya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.