Edirne'de polis ile alkollü sürücü arasında ilginç diyalog

Zorlu koronavirüs süreci başladığından beri önce sağlıkçılar ardından da polis ekiplerine bir hayli iş düştü. Bir taraftan hayat kurtarılırken, diğer yandan suç önlenmeye çalışıldı. Virüsün yayılmasını önlemek için alınan tedbirler başta olmak üzere emniyet güçleri, mesailerini adeta ikiye katlayarak canını dişine taktı.

Polisin görevi, özellikle salgının artış göstermesiyle alınan sokağa çıkma kısıtlamasında daha da zorlaştı.

Yine polisin alkollü bir sürücü ile yaşadığı diyalog anbean kameraya yansıdı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından fark edildi. Gözaltına alınan sürücü, polis aracına bindirildi ve kimliği istendi. Ancak sürücünün kimliğini vermeye niyeti yoktu.

Polise zorluk çıkaran sürücü, durmadan telefonunu istedi.

“Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim.” diyen sürücüye karşılık veren polis, “Kimliğini verirsen telefonunu sana vereceğim.” dedi.

Yine “Telefonumu verir misin?” cümlelerini tekrar eden sürücü, bu kez karşılığını “Arkadaşım zor kullandırma.” şeklinde aldı.

Sonunda pes eden sürücü, “Kimliğim telefonumun arkasında.” dedi.

“Size zorluk çıkarmak istedim. Senin canını yiyeyim.” diyen sürücü, uzun uğraşlar sonucu emniyete götürüldü.