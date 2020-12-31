FOX TV Spikeri Selçuk Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

29 Aralık tarihinde Türkiye'de 24 saat içinde 3 kadın cinayete kurban giderken, bu durum toplumda infial yarattı. Hükümet yetkililerinden vatandaşlara herkes yaşanan olaya tepki gösterdi. FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli konuyu programına taşıdı ve sert sözlerle siyasileri eleştirdi.

"Kadına yönelik şiddeti birinci maddesi yapan siyasi parti var mı?"

Kadın cinayetleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Tepeli, "Siyasette şu anda kadına yönelik şiddeti, hem fiziki hem psikolojik şiddeti gündeminin birinci maddesi yapan siyasi parti var mı? Ben görmüyorum. Bunu gündeminin birinci maddesi yapan bir siyasi hareket var mı? Ben göremiyorum" dedi.

"Ya siz geri zekalı mısınız?"

Açıklamalarına devam eden Tepeli, "Valla Sayın Cumhurbaşkanı bir yerde bir laf etmişti. Ondan referans alarak söylüyorum. O bambaşka bir konuda söylemişti tam olarak ne olduğunu da hatırlamıyorum ama. Hiç birinci maddesi falan yapan bir siyasi parti olmadığı için ondan referans alarak söylüyorum. Ya siz geri zekalı mısınız? Bu ülkenin yarısı, seçmenlerin yarısı kadın. Kadınların şiddet gördüğü bir ülkede böyle bir hareket başlatmayı niye hiçbiriniz akla getirmiyorsunuz bunu çözemiyorum" ifadelerini kullandı.