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Pınar Gültekin konusunda Kılıçdaroğlu'nun tavrına bakın! Allah aşkına

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin kızımızın ailesinin acısını köşesine taşıyan Fatih Çekirge için Mustafa Can Ataklı yalaka, tetikçi ve yandaş diyor.. Şimdi böyle bir durumda neden yandaş olunsun, Fatih Çekirge yandaş olacak ne yapmış, sizin görüşünüz nedir?

Pınar Gültekin'in vahşice katledilmesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Günlerce Gültekin'in cinayeti konuşulmuştu. Olayın ardından Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in ailesini arayan bir Muğla CHP milletvekilinin davadan vazgeçilmesini istediğini yazınca CHP'de ortalık karıştı. 

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin kızımızın ailesinin acısını köşesine taşıyan Fatih Çekirge için Mustafa Can Ataklı yalaka, tetikçi ve yandaş diyor.. şimdi böyle bir durumda neden yandaş olunsun, Fatih Çekirge yandaş olacak ne yapmış, sizin görüşünüz nedir?

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