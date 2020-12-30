Evde paça çorbası nasıl yapılır?

Birçoğumuzun severek tükettiği, birçoğumuzun da hayatı boyunca bir kez bile içmediği çorbalardandır paça çorbası. Seveni çok sever, sevmeyeni de çok mesafeli durur. Yine de Osmanlı'dan bu yana Türk mutfağının en sevilen, en çok yenen çorbaları arasına adını kalın harflerle yazdırmayı başarmış fakat sevmeyenlerin bu tarifi denedikten sonra paça çorbasını çok seveceğine eminiz. İşte sizler için paça çorbası tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

5-6 adet kuzu paça, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı, 3-4 diş sarımsak, yeteri kadar su, tuz, üzerine tereyağ ve kırmızı toz biber.