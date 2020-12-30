Kova Ocak 2021 aylık burç yorumları Dolunayın etkileri!

Kova Ocak 2021 yorumları internethaber.com'da. Kova aylık yorumlarına göre 2021'de Kova burcu biraz fevri olabilir. Ocak 2021 Kova burçları için 7 Ocak dönemlerinde aile içi sorunlar olabilir. Kova Ocak 2021 etkilerinde Dolunay hakimiyeti var. İşte Ocak 2021 aylık Kova yorumunun detayları... Yükselen Kovalar 20 Ocak'a kadar güneş Oğlak burcunda Merkür ve Venüs'te Oğlak burcunda demek ki bu ay biraz sağlığınızla ilgilisiniz iç dünyanızı gözlemlediğiniz içe döndüğünüz bir dönem belki bazı kuruntularınız var, kendinizle kalmak istiyorsunuz, yalnız kalmak istiyorsunuz gibi duruyor.

20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna geçiş yapıyor Merkür'de güneşe eşlik ediyor ve o inziva duygusu bitiyor tamamen ben ne istiyorum, benim düşüncelerim, benim duruşum demeye başladığınız bir dönem başlıyor. 28 Ocak'ta Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşecek yani ikili ilişkiler, evliliğiniz, aşk hayatınız her türlü ikili ilişkilerde netleşme olacak. 7 Ocak itibari ile Mars artık Boğa burcuna giriyor biraz fevri bir enerjideyiz bu ay. Aile yaşantınızdaki bazı gelişmeler zaman zaman gerilimli olabilir yada ailevi ilişkilerde fevri çıkışlar olabilir aman dikkat.