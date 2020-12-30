Irkçının yüzüne teneke içecek kutusuyla vurdu, sonra da evire çevire dövdü! Sosyal medya yıkılıyor

ABD'deki bir market kuyruğunda yaşanan anlar, sosyal medyada yoğun ilgi topladı. Ohio eyaletindeki bir benzin istasyonunda yaşanan olayda, beyaz bir müşteri kuyruktaki siyahi adama ırkçı ifadelerle seslendi. Videoda gözüktüğü kadarıyla kendisine 7 kere zenci (nigger) denen ve annesine küfredilen adam, yaklaşık 45 saniye boyunca bekledikten sonra eyleme geçiyor.

Teneke kutuyu yüzünde patlattı

"Bana vur zenci" ifadesini duyması üzerine elindeki alkollü buzlu çay kutusunu ırkçının suratına indirdi. İçecek kutusu patlarken ırkçı adam yere devrildi. Ayağa kalkınca tekrar ırkçılığa devam eden kişiyi yumruklayıp yere deviren siyahi adam yerde de dövmeye devam etti. "İstersen bir daha söyle! Hadi bana yine zenci de! Bana böyle dememeni söylemiştim" diyerek meydan okuyor.

Irkçı adam polise gidemedi

Olayın ne zaman yaşandığı bilinmiyor. Ancak 24 Aralık'ta paylaşılan video yaklaşık 2 milyon kere izlenirken binlerce kişi tarafından da paylaşıldı. Bazıları bir ırkçıya ders verildiğini ifade ederken, beyaz adamın sarhoş olduğunu belirterek maruz görülmesi gerektiğini savunanlar da oldu. Yerel gazete Chronicle Telegram, Elyria kentinde gerçekleştiğini bildirdiği olayın polise intikal etmediğini duyurdu.