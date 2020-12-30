Yay Ocak 2021 aylık burç yorumları güzel haberler sizleri bekliyor!

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Yükselen Yaylar 20 Ocak'a kadar güneş Oğlak burcunda Merkür ve Venüs'te güneşe eşlik ediyor demekki odağınız parada maddi trafiğinizde ve tabi ki kariyer konularında. Bazılarınızın ticari girişimleri olabilir, yatırım yapmayı planlıyor olabilirsiniz ve kariyerinizle ilgili de güzel haberler geliyor olabilir. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna girecek Merkür'de ona eşlik ediyor yani kardeşler, akrabalar onlarla olan iletişiminiz dikkat çekiyor ortak gündemleriniz dikkat çekiyor belki de onların hayatında olup bitenlere dahil olmak şekliniz dikkat çekiyor. 28 Ocak'ta bir Aslan Dolunayı var bir çoğunuzun hayatında yurt dışı bağlantılarıyla ilgili netleşmeler olabilir bu son derece dikkat çekiyor, davalık mahkemelik konularınız varsa bunlarla ilgili bir şeyler netleşebilir. Uzakta yaşayan akrabalarınız varsa onlarla ilgili bir gündeminiz olabilir bunlar son derece dikkat çekiyor. 7 Ocak itibari ile Mars Boğa burcuna giriş yapacak demekki bu ay fevri davranmaya açığız aman sakin olun yükselen Yaylar.