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MEDYA

Masterchef Serhat Doğramacı 'basit bir şekildi birinci olacağım' demişti

Masterchef Türkiye yarışmasının favorilerinden Serhat Doğramacı yarışmaya ilk katıldığında sert bir fırça yemişti. 'Masterchef'te basit bir şekilde birinci olacacağım' diyen Serhat Doğramacı Mehmet Şef'i çileden çıkarmıştı.

24 yaşındaki Masterchef yarışmacısı Serhat Doğramacı birinciliğin favori isimlerinden biriydi. Yarışmaya katıldığı ön elemelerde de bu iddiasına altını çize çize belirtmişti. Serhat Doğramacı ön elemede şampiyon olmaya geldiğini ve 'kolayca şampiyon olacağını' söylemişti. 

2019 yılının Masterchef şampiyonu Cemre ile tanışan Serhat, onun şefliğini de beğenmediğini belirtmişti. Serhat ön eleme yemeğindeki aşırı öz güveni ile Mehmet şefi çıldırtmıştı ve şef "seni dışarı atarım' demişti. 

Mehmet Şef "Ben iddialı isimleri severim ama altını doldurabiliyorsun" diyerek uyarıda bulunmuştu. 

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