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Öldürülen Aylin Sözer'in TV programında yaptığı 'şiddet' temalı konuşma

İSTANBUL Maltepe'de eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı bir TV programında kadına şiddete yönelik ifadeleri ortaya çıktı.

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli erkek, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice öldürdü. Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl konuk olduğu Haber Global'de 'şiddet' üzerine konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer'in yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap çok çarpıcı olmuştu:

"Çocuklar, sadece yaptıkları gözlemleri değil, bunları birbirlerine aktarıyorlar. Akran zorbalığı denilen çok ciddi bir sorun var. Birbirleri aralarında da yaşadıkları. Sadece yetişkinlerden gördükleri değil çevrelerinden gördüklerini birbirlerine uygulamaya başladılar. İşte öğretmenlere varan sonuçları var ve çok ciddi sonuçlar bunlar. Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor."

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