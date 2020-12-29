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Corn Dog nasıl yapılır farklı lezzet arayanlar bayılacak!

Bu gün sizler için farklı ve lezzetli bir tarifimiz var sosis kaplama orijinal adı ile corn dog mutlaka deneyin deriz...

İlk duyanlara farklı gelecek, daha önce denemiş olanların ise mutlu olacağını düşündüğüm corn dog yani sosis kaplama tarifimizi sizlerle paylaşıyoruz. Aperatif olarak tüketebileceğiniz sosis kaplamaları kahvaltılarınızda da tüketebilirsiniz. Bu tarifi şüphesiz en çok çocuklarınız sevecek. İçi sosis dışı mısır unu kaplaması olan sosis kaplama çok fazla zamanınızı almayacak. Lezzetli ve farklı bir tarif olan sosis kaplamaları sizlerde evinizde mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

250 gr sosis, 250 gr kaşar, 1 su bardağı süt, 2 yumurta, 1,5 - 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı zerdeçal, tuz, kürdan.

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