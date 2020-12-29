Terazi Ocak 2021 aylık burç yorumları odağınız ailede!

Terazi Ocak 2021 yorumlarına göre Terazi burcunu Ocak ayında neler bekliyor? Terazi burcu Ocak 2021 Uygur Gür'ün astroloji yorumlarıyla internethaber.com'da. Terazi Ocak ayı yorumlarında hem Ocak ayı Terazi burcu yorumlarının detaylarına hem de Dolunayın etkilerinin detaylarını okuyabilirsiniz. İşte Uygur Gür'ün Terazi burçları için Ocak 2021 yorumlarının detayları...

Yükselen Teraziler 20 Ocak'a kadar güneş Merkür Venüs Oğlak burcunda ayın büyük bir bölümü odağınız ailenizde, ailevi ilişkilerde ve aynı zamanda gayrimenkulünüzde evinizde yani bununla ilgili kararlar planlar ön plana çıkıyor. 20 Ocak itibari ile güneş ve Merkür Kova burcuna giriş yapacak ve odağınız aşk hayatınızda, varsa çocuklarınızda, sosyal çevre ilişkilerinde, yeteneklerinizde olacak. Bazılarınız yeni aşklara çekilecek, bazılarınız aşk hayatındaki sorunları masaya yatırıp çözmek için mücadele edecek.

28 Ocak'ta Aslan burcunda bir Dolunay gerçekleşiyor yani kariyerinizin getirileriyle ilgili uzun süredir sürüncemede kalan konular netleşebilir, demekki kariyerin getirileriyle ilgili bir hareket var bu Dolunayda. Mars 7 Ocak itibari ile Bağa burcunda bu ay biraz fevriliklere, ani gerilimlere açığız. Gelir gideleriniz, kredi kartları, vergiler, tazminatlar her türlü finansal konu ön plana çıkacak.