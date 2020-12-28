Uluslararası uyuşturucu kartelinin İngiliz üyesinin İstanbul'dan kaçış görüntüleri

Ekim ayı başında uyuşturucu karteli tarafından Kolombiya'ya gönderilen yük gemisindeki konteynerlerde gübreye emdirilmiş 258 kilo kokain ele geçirildi. Konu ile ilgili İstanbul Gümrük Muhafaza ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı polis ekiplerince tarafından kartelin 15 üyesi yakalandı. İngiltere'nin Happy Monday's ve Black Grape gruplarının eski turne müdürü Anthony Murray'da gözaltına alınan kişilerin içindeydi.

Kaçış anları ortaya çıktı

Polis tarafından gemiden konteynırların indirildiğini öğrenen Murray'ın yakalanacağını anladığı anda Sirkeci'de kaldığı otelden kaçmaya çalıştığı anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaçmak için otel lobisine inerek çıkış işlemleri yaptırdığı esnada Murray'ın telaşlı anları görüntülere yansıdı. Murray, otelden çıkıp taksiye bindiği esnada polis tarafından gözaltına alındı.