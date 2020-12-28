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Bursa'da feci kaza kamerada! Aniden çıkan otomobile çarptı havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da ana yolda ilerleyen motosiklet ara yoldan aniden çıkan otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü havaya uçarken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün akşam meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ana yol üzerinde seyreden motosiklet, ara yoldan çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne ise ilk müdahaleyi otomobil sürücüsü yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi .Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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