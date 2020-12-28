Boğa Ocak 2021 aylık burç yorumları ailevi konulara dikkat!

Boğa Ocak 2021 aylık burç yorumları aşk, iş, para ve sağlık detayları ile bu ay Boğa burcunu hangi günler ne bekliyor sorularının yanıtları internethaber.com'da. Boğa aylık yorumlarına göre sizi iş hayatı konusunda hareketli günler bekliyor. 28 Ocak'ta ki Dolunay'ın Boğa burcu etkilerini de haberimizden okuyabilirsiniz. İşte Uygur Gür'ün Boğa burcu aylık yorumları hakkında aktardıkları...

Yükselen Boğa'lar 20 Ocak'a kadar güneş ve Merkür Oğlak burcunda olacak öncelikle hayata bakış açınızı sorguluyorsunuz belli ki hayatınızı gözden geçiriyorsunuz ve bundan sonra ne yapmak istiyorum bunun peşindesiniz. İş bağlantıları bazılarınızın hayatında ön plana çıkabilir. 20 Ocak itibari ile güneş Kova burcuna giriş yapacak Merkür'de eşlik ediyor olacak demekki kariyerinizde parladığınız bir dönem başlıyor iş hayatınız, kariyerle ilgili gelecek haberler bunlar son derece dikkat çekiyor. 28 Ocak'ta bir Dolunay var Aslan burcunda gerçekleşecek buda demek oluyor ki yaşadığınız yer, eviniz ve ailevi gündemleriniz bu Dolunay'ın konusu olacak.

Ailevi konularda yada yaşamınızı ilgilendiren konularda bir netlik kazanıyor olacaksınız demekki bu ay aile, ev, yuva son derece dikkat çekiyor olacak. 7 Ocak itibari ile Mars artık Boğa'ya giriş yapıyor yani ne istediğinizi biliyorsunuz, özgüvenlisiniz. Sağlığınızda ufak tefek sorunlar olabilir lütfen sağlığınıza da dikkat edin.