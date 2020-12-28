Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in Türkçesini eleştirdi: Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık

Akit TV spikeri Yusuf Ozan, ABD’li Pfizer şirketiyle birlikte koronavirüs aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin’in aşı yaptırmayacağını söylediğini iddia ederek “Gerekçesi de şu şirketimiz bize bu aşıyı yasakladı. Senin geliştirdiğin aşı sana yasak ama bizlere de dayatma yoluna gidiyorlar” dedi.

Ancak Şahin’in açıklaması başkaydı. Almanya’nın Mainz kentinde basın toplantısında konuşan Şahin kendisinin aşı olup olmayacağıyla ilgili soruya “Bunu şu an inceliyoruz. Çalışanlar için ekstra küçük sayıda üretim yapmak istiyoruz. O zaman muhtemelen aşı olurum” demişti.

“Keşke Almanca konuşsaydı''

Ayrıca Yusuf Ozan, Uğur Şahin’in konuşmasıyla ilgili “Keşke Almanca konuşsaydı, tercüme yapardık daha kolay anlaşılırdı. Bol paralarla 35’inden sonra Türkiye’ye gelen yabancı futbolcular kadar konuşabiliyor” ifadesini kullandı.

Çirkin yorumu sosyal medyada gündem oldu

Akit TV spikeri Yusuf Ozan'ın Uğur Şahin hakkındaki çirkin yorumu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Akit TV spikeri Yusuf Ozan'ı yerden vurdu.