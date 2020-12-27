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İstanbul Taksim'de polise saldıran Lübnanlı turist hastaneyi de karıştırdı

Anadolu Ajansı

İSTANBUL Taksim'de maske takmadığı için kimlik tespiti yapılmak istendiği sırada polise mukavemette bulunan Lübnan vatandaşı B.H.'nin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede duvara kafa atarak kendini yaralaması kameralara yansıdı.

İSTANBUL Taksim'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları bir takside müşterilerin maske takmadığını tespit etti. Uyarıya rağmen maske takmayan Lübnan vatandaşı B.H., denetim yapan polise fiziki müdahalede bulundu. Pasaportunu vermemekte de direnen turist, ekip aracına bindirilerek gözaltına alındı.

Lübnanlı turist adliyeye sevkinden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken; burada da polislere mukavemetini sürdürdü. Öte yandan; hastanedeki işlemleri sırasında duvara kafa atarak kendini yaralamaya çalışan turistin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Lübnanlı B.H., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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