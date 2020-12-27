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Taksim’de turist kendisini uyaran polise saldırdı

TAKSİM'de denetim yapan polis, bir taksiyi durdurup içindeki yolcuları maske takmaları konusunda uyarınca aracın içinde bulunan yabancı turist araçtan inerek polise saldırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından yabancı turistler ile bazı meslek grupları muaf tutulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. İstanbul’un farklı noktalarında olduğu gibi Taksim Meydanı’nda da polis ekipleri kurulan uygulama noktalarında yoldan geçen araçları tek tek durdurarak denetim yaptı. Araç sürücülerinin ve yolcularının kısıtlamaya uyup uymadığını denetleyen polis, maske konusunda da uyarılarda bulundu.

Sıraselviler Caddesi’nin girişinde bulunan uygulama noktasında ekipler, bir ticari taksiyi durdurup incelemek istedi. Araçtaki bir yolcunun maske takmadığını gören trafik polisi, kendisini maske takması konusunda uyardı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde araçtan inen yabancı turist, polisin üzerine yürüyüp koluna vurdu. Hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşan polis ise uyarılarına devam ederek, turistin kendisine saldırmasını engellemeye çalıştı. O sırada durumu gören diğer taksi sürücüleri de olayın büyümemesi için trafik polisi ve yabancı turistin yanına geldi. İçlerinden biri ise, “Hayırdır, o kim yahu? Benim polisime nasıl el kaldırıyor” diyerek turiste tepki gösterdi.

Diğer polislerin de olay yerine gelmesiyle yabancı turist gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Kendisine maske takması konusunda uyarıda bulunan trafik polisine saldıran turist, ekip aracıyla karakola götürüldü.

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