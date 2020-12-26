Kova haftalık yorumu 28 Aralık-3 Ocak Dolunay'ın etkileri!

Kova burcu haftalık yorumlarını Uygur Gür siz internethaber.com okurları için anlattı. Bu hafta Kova burcunu neler bekliyor? İşte 28 Aralık-3 Ocak haftası Kova yorumunun detayları... Yükselen Kovalar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda aşk hayatınız için güzel bir destek. Bazılarınızın çocuklarıyla ilgili gündemleri olabilir onlarla vakit geçirebilir. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcunda ve 30 Aralık'ta da bir Dolunay gerçekleşecek demek ki iş temponuzda yada çalışmıyorsanız günlük rutinlerinizde bir değişiklik yapma, bir düzen getirme isteği ön plana çıkıyor bu Dolunayla beraber.

Demek ki iş temponuzdan memnun değilsiniz yada iş hayatınızda bir takım sıkıntılar var, problemler var bir değişim istiyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Yeni yıla girerken ay Aslan burcuna giriyor demek ki sosyal başlıyorsunuz yıla her türlü ikili ilişkiniz ön planda aşk hayatınız, sosyal çevre ilişkiniz, evliyseniz evliliğinizde odağınız. İkili ilişkilerde yanıltıcı haberler gelebilir her habere inanmayın yükselen Kovalar.