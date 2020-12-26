Oğlak burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları iş konuları ön planda!

28 Aralık-3 Ocak Oğlak burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor, Oğlak burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Oğlak burcu haftalık yorumları 28 Aralık-3 Ocak haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. 28 Aralık-3 Ocak haftası Oğlak haftalık yorumlarında salı gerçekleşecek olan Dolunay hareketi önemli etkiler yaratacak. İşte Oğlak haftalık yorumlarının detayları

Sevgili yükselen Oğlaklar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak demek ki çok çalışkansınız hafta başı işleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz, iş konuları ön planda, iş ilişkileri ön planda bir takım planlar projeler gayet yoğun. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna geçecek ve 30 Aralık'ta da bir Dolunay gerçekleşecek demek ki her türlü ilişkiniz netleşiyor. Yeni yıla girerken ay Aslan burcunda bütün odağınız finansal konularda. İkili ilişkilerde yanıltıcı haberlerle de karşılaşabilirsiniz bu hafta her türlü ikili ilişkinizde gelecek haberlerin hepsini de inanmayın.