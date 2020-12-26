Yay haftalık burç yorumları 28 Aralık-3 Ocak ikili ilişkilere dikkat!

Uygur Gür, 28 Aralık-3 Ocak Yay burcu haftalık yorumlarıyla internethaber.com'da. Bu hafta Yay burcunu neler bekliyor sorusunun yanıtın veren Uygur Gür, Yay burçları için salı gününe dikkat diyor. Zira salı günü Yay burçları Dolunay hareketinden etkilenecek. İşte bu hafta Yay burcunu aşk, para, kariyer alanında bekleyenlerin detayları...

Yükselen Yaylar pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda olacak yani aşk için, ilişkiler için güzel gündemleriniz olacak. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna giriş yapacak ve 30 Aralık'ta bir Dolunay gerçekleşiyor Dolunayla birlikte maddi tablonuzu netleştiren bir Dolunay olacak. Bazılarınızın sağlığında bir sıkıntı olabilir. Yeni yıla girerken ay Aslan burcunda yani hayata bakış açınızı, inançlarınız, yaşam felsefenizi sorguluyorsunuz. Bazılarınız acaba bir eğitim mi alsam gibi planları olabilir yada davalık, mahkemelik konularda gündeminizde olabilir. İkili ilişkilerde hayal kırıklıkları belki de gelebilecek yanlış haberler de olabilir o yüzden ikili ilişkilere dair duyduğunuz her şeye inanmayın fakat biraz yorucu olabilir ikili ilişkiler anlamında bunu da dikkate alın.