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İletişim Başkanlığından Sarıkamış Destanı anısına özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Sarıkamış Destanı'nın 106. yılına özel klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, "Vatan uğruna, istiklal ve istikbal yolunda korkusuzca ölüme yürüyen, asla geri dönmeyi düşünmeyen kahramanlarımız. Sizlere minnettarız. Sarıkamış Destanı'nın 106. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz" paylaşımında bulunuldu.

Paylaşımda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir bayrak rüzgar bekliyor" şiirini okuduğu, Sarıkamış'ta donarak ölen askerlerin canlandırıldığı özel klibe de yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Bu vatanın toprağına düşen hiçbir kahraman, meçhul asker olmayacaktır. Bu milletin evlatları onları her daim tanıyacaktır. Sarıkamış şehitlerimizi şehadetlerinin 106. yılında saygı ve rahmetle yad ediyorum. Aziz hatıralarına hürmetle."

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