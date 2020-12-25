Terazi burcu 28 Aralık-3 Ocak haftalık burç yorumları önemli kararlar alacaksınız!

28 Aralık-3 Ocak Terazi burcu haftalık yorumları internethaber.com'da. Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor, Başak burcu haftalık yorumları aşk kariyer para konularında neler getirecek? Uygur Gür Terazi burcu haftalık yorumları 28 Aralık-3 Ocak haftası için önemli günleri ve astrolojik etkisi olay olayların detaylarını anlattı. İşte Terazi haftalık yorumlarının detayları...

Yükselen Teraziler pazartesi ve salı öğlene kadar ay İkizler burcunda demekki hayata bakış açınız ön plana çıkacak, maneviyatınız, yaşam felsefeniz hayatınızı gözünüzün önünden geçiriyorsunuz daha iyimsersiniz daha inançlısınız. Bazılarınızın uzakta yaşayan tanıdıklarıyla iletişimi olabilir bunlar dikkat çekiyor. Salı öğleden sonra ay Yengeç burcuna geçecek ve 30 Aralık'ta bir Dolunay gerçekleşecek demekki yaşamınız için, kariyeriniz için aldığınız yeni kararlar son derece dikkat çekiyor. Kariyerinizle ilgili nihayet bazı konular netleşiyor gibi duruyor sevgili yükselen Teraziler.

Toplumsa statünüzle ilgili de bir konu olabilir ben artık evlenmeliyim, doğum yapmalıyım, iyi gitmeyen bir evlilik varsa boşanmalıyım orada aslında toplum önündeki duruşunuzu ilgilendiren konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız taşınma kararı, ev alma, ev satma kararı demekki ciddi ciddi hayatınızla ilgili bazı kararlar alabileceğiniz donelere sahip olacaksınız bu Dolunayla beraber. Yeni yıla girerken ay Aslan burcuna geçecek sosyal çevrenizle bir araya gelebilirsiniz, arkadaşlarınızla hoş bir sohbet içerisinde olabilirsiniz ama yılı bitirirken bir kariyer görüşmeside yapabilirsiniz.