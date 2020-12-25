Dubai'de dünyanın en uzun binasında CZN Burak'ın fotoğrafı yansıtıldı

CZN Burak lakaplı sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai’deki restoranın hazırlıklarını tamamladı. 25 Aralık’ta açılışı yapılacak restoranın Dubai ve Orta Doğu’nun en büyük restoranı olduğu ifade edildi. Dubai kentindeki dünyanın en uzun binası olan Burj Khalifa'da ise CZN Burak sürprizi yaşandı.



Binaya Burak Özdemir’in fotoğrafı yansıtılırken, ünlü şef o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Özdemir paylaşımında, “Dubai beni çok güzel karşıladı. Teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



