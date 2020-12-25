Selahattin Demirtaş tartışması CNN Türk'ü karıştırdı

AHİM'in Selahattin Demirtaş konusunda verdiği karar CNN Türk'te tartışıldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, HDP konusunda yasal bir adım atılmadığını söyleyerek hukuki bir zemin oluşturulması gerektiğini söyledi.

Zafer Şahin ise İYİ Parti'yi HDP konusunda net tavır ortaya koymamakla suçladı. Muhalefet partilerinin Demirtaş konusunda HDP'den daha istekli davrandığını belirten Şahin'e itiraz ise İYİ Partili Dervişoğlu'ndan geldi. HDP'ye önyargılı olduklarını ve terörle iltisaklı olduğuna ilişkin hukuki sürecin yürütülmesi gerektiğini belirten Dervişoğlu, Demirtaş konusunda ise AHİM ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını hatırlattı.