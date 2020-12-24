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Ankara'da yollar buz pistine döndü sürücülerin zor anları kamerada

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Kayganlaşan yollarda trafik kazaları meydana geldi.

Ankara'da sabaha karşı başlayan kar yağışı kent genelinde etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için ana güzergahlarda önlem alarak tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentin birçok noktasında kayganlaşan yollar nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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