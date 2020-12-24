Merve Boluğur Youtuber oldu! Ünlü oyuncudan kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyeler

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, YouTube dünyasına ilk adımını attı. Boluğur, yeni açtığı kanalındaki ilk videosunda kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu.

'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video paylaşan güzel oyuncu, bir erkekten neleri beklediğini ve ilişkide kadınların neler yapması gerektiğini gibi konuları ele aldı.

Merve Boluğur'un YouTube'ki ilk videosu ise bir günde 100 bine yakın izlenme sayısına ulaştı.