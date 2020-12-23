Mehmet Metiner'in sözleri CNN Türk'ü karıştırdı

Mehmet Metiner'in Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ile ilgili, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır sözünü söylememiştir" çıkışı tartışma yarattı. Metiner'in sözlerine itiraz eden Ahmet Hakan, konuşmada bu anlama varan bir ima olduğunu ifade ederek Sofuoğlu'nun dilini ve üslubunu düzeltmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında tartışma yaratan sözleri bu kez de CNN Türk ekranlarını karıştırdı. Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge'de konuşan Mehmet Metiner, Sofuoğlu'nun tartışma yaratan sözlerini söylemediğini ifade ederek yapılan eleştirilere karşı çıktı.

Ahmet Hakan itiraz etti

Ahmet Hakan ise Sofuoğlu'nun konuşmasını çıkarttığını ve on kez de dinlediğini söyleyerek Mehmet Metiner'e itiraz etti. Ahmet Hakan, konuşmada bu eleştiriyi yapanları haklı çıkaracak ima bulunduğunu söyledi.