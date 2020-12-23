Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ya sen napıyorsun bu ne sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu kaçakçıları ve organ ticareti mafyasından vergi alınmasını önermesine yanıt veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı; ''İstikametini tamamen şaşırmış. Ya sen ne yapıyorsun? Kendinde misin ya? Gel bir de uyuşturucu örgütü kur bari! Bu ne sapkınlıktır?'' şeklinde yanıt verdi.Ne diyor; Uyuşturucu kaçakçılarına, organ mafyasına vergi. Bu ne demek biliyor musunuz; Uyuşturucu satıcılığı yapabilirsiniz, organ mafyası olarak örgütler kurabilirsiniz. Ya sen ne yapıyorsun, farkında mısın? Bu ne sapkınlıktır.

Bu ülkede hiç kimsenin CHP’nin keyfine göre hareket etme, CHP’nin istediği gibi davranma mecburiyeti yoktur. Sanıyorum bunlar kendilerini hala herkesi karşılarında hizaya diktikleri o tek parti devrinde sanıyorlar.

Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başka hayallerde figüran olmak bizim asla tasvip edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir. Kendi partilerinin içini bir ur gibi sardığı anlaşılan taciz, tecavüz, hırsızlık vakalarına karşı erdemli olmak yerine beyhude çırpınıyor. CHP'nin eğer azıcık ar ve haya duygusu varsa bu iddialardan temizlenmeden milletin karşısına çıkmaması lazımdır. Gün geçmiyor ki bir taciz olayı duymayalım. Bunların kendi içinde böyle yaptıklarında iktidara gelirse neler yapabileceğini Allah göstermesin görüyoruz.

''Çık, açık net kendini bir check et''

Ondan sonra da utanmadan sıkılmadan arlanmadan çıkıyor, ne diyor, bizim başkanlarımız şöyle temizdir, böyle başarılıdır... Yahu şu anda adliye adliye dolaşıyorlar. Bunun neresi temiz? Çık, açık net kendini bir check et. Ciddi manada bir check-up'tan geçmesi gerekiyor. Hem ruhsal hem fiziki olarak.''