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Bahar Candan banyoda dans etti! Görenlere 'Yok artık' dedirtti

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan son olarak da Doya Doya Moda'da ekranlara geri dönen Bahar Candan paylaşımlarıyla şoke ediyor. Vücudunun tüm hatlarını belli eden beyaz taytıyla video çeken Candan'a tepki yağdı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla şöhret olan Bahar Candan, yıllar sonra Doya Doya Moda programına katıldı. Ekranlara geri dönen Candan yaptığı her paylaşımla olay olmaya devam ediyor.

Bahar Candan kaldığı otelin banyosunda çektiği video ile şoke etti. Banyoda dans eden Candan'ın giydiği tayt tartışma konusu oldu.

Tüm vücut hatlarını belli eden beyaz taytıyla ayna karşısında dans eden Candan'ın görüntüsüne tepki yağdı. Pek çok takipçi "Her yerini görmek zorunda mıyız" yorumunda bulundu.

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