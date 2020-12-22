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TRABZONSPOR

Özkan Sümer hayatını kaybetti

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde vefat etti.

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor. 

TFF'den başsağlığı mesajı
Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk futbolunun efsane ismi, A Milli Takımımızı bir dönem çalıştıran, Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve Başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Trabzonspor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

Trabzonspor'dan açıklama
Bordo-mavili kulüp de efsane ismi Özkan Sümer için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Eski futbolcumuz, eski başkanımız, şampiyon teknik direktörümüz, eski Futbol ve Altyapı Genel Koordinatörümüz, Divan Kurulu Üyemiz, İstişare Kurulu Başkanımız ve TÜFAD Onursal Başkanı Sayın Özkan Sümer’i kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" denildi.

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