Ayva kompostosu nasıl yapılır hem sağlıklı hem lezzetli!

Kış aylarında yenilen tel tel pilavlar, makarnalar, anne eli değmiş tencere yemekleri niye mahrum kalsın ondan. Ayva kompostosu tarifinde olduğu üzere baharatların da desteği alınarak kış sofralarına yakışacak kompostolar, hoşaflar hazırlanabilir. Seviyorsanız toz şeker miktarı azaltılıp kuru üzüm eklenebilir. Şeker miktarı damak tadınıza göre kolaylıkla ayarlanabilir. Soğuk ya da ılık olarak servis edilir. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

4-5 adet ayva, 1 çay bardağı kuru üzüm, yarım çay bardağı kuş üzümü, 1,5-2 su bardağı şeker, 1 adet kabuk tarçın, 4-5 adet karanfil, bir tutam hibiskus, 2 litre su.