Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşurken fenalaştı! Programa ara verildi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde Milli Siber Güvenlik Zirvesi düzenleniyor. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuştuğu sırada bir anda fenalaştı. Konuşmasına ara veren Oktay'a görevliler yardım etti.

Kürsüden görevlilerin yardımıyla inen Oktay, revire götürüldü. Buradaki tedavisinin ardından yeniden kürsüye çıkan Oktay, "Uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum, böyle küçük bir rahatsızlık oldu. Tekrar anlayışınız için de teşekkür ediyorum" dedi.

Tansiyon düşüklüğü yaşadığı belirtilen Oktay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.